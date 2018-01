Mattel tira livro polêmico da Barbie de loja online e pede desculpas - Link - Estadão

Por Larissa Fafá

A série “Quero Ser” da Mattel já colocou a boneca Barbie em várias funções, como presidente e estrela do esporte. A intenção com a série, segundo a empresa, é incentivar meninas a seguirem a carreira que quiserem. Mas a Barbie engenheira de computação precisa da ajuda de homens para conseguir programar.

O livro “Barbie: Posso ser uma engenheira de computação”, que causou polêmica nos últimos dias por criar a imagem da boneca incompetente na sua própria profissão, fez a empresa responsável pela marca retirar os exemplares digitais da Amazon americana. A Mattel ainda veio à público, em uma rede social, e pediu desculpas pelo mal entendido.

O caso se tornou polêmica nas redes sociais após a humorista Pamela Ribon escrever sobre o livro no site Gizmodo. O livro foi taxado como sexista por muitos internautas americanos. A polêmica chegou também ao Brasil e rendeu tweets protestando contra a construção da boneca no título.

Dear @Barbie, The boys are the ones who ask me for help. http://t.co/IuDQJhSGRZ via @PamelaRibon — Pam-Marie Gx (@PamMarieGx) November 18, 2014