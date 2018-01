Media On: para onde caminha o jornalismo? - Link - Estadão

Para o jornalista Joshua Benton, diretor do Neiman Journalism Lab da Universidade de Harvard, nos EUA, nenhuma dessas opções é válida. Sua linha de raciocínio vai pelo caminho do meio: sim, os jornais – e o jornalismo, de maneira geral – estão passando por uma mudança profunda e possivelmente dolorosa, com cortes e reduções, mas ainda terão um papel relevante na sociedade.

Benton esteve em São Paulo para participar da terceira edição do Media On – Seminário Internacional de Jornalismo Online, realizado pelo portal Terra e pelo Itaú Cultural. Nesse ano, o evento acontece na quarta e quinta-feira e tem um tema espinhoso: “Futuro Incerto e Revolução Permanente na Mídia”.

O jornalista é otimista, embora a situação do mercado editorial nos EUA não esteja lá essas coisas, com cortes na carne das redações e fechamento de alguns jornais. Nos EUA, segundo ele, não há um jornal genuinamente nacional – o público fica restrito às opções da sua cidade, às vezes à um único jornal. “Os jornais tentam agradar a todos, mas acabam não agradando ninguém. Com a introdução de outras opções, as pessoas começaram a usar alternativas”, disse ele ontem, na abertura do Media On.

O jornalismo online, para ele, fará com que pequenas organizações floresçam e que pessoas se dediquem ao jornalismo por amor. Os jornais tradicionais, porém, continuarão – menores, mas continuarão.

No mundo online, há muita informação disponível. O jornalista deve agregar e funcionar como um curador daquilo que é relevante ou não. Para ilustrar, Benton citou uma frase Jeff Jarvis, também jornalista e pesquisador da web 2.0: “Do what you do best and link the rest” (Faça o que você faz melhor e linque o resto).

Os jornais à moda antiga, para ele, eram generalistas. Na web, há espaço para qualquer assunto – e, com certeza, um blog, fórum ou lista para tudo também.

“Quando você torna as publicações gratuitas, as pessoas podem seguir a sua paixão sem as mesmas pressões para ganhar dinheiro”, disse ele. Mas isso não siginifica que blog jornalísticos não sejam rentáveis. Em Seattle, nos EUA, um blog se dedica apenas a cobrir as notícias de um bairro, West Seattle. A equipe de três pessoas noticia tudo o que acontece por lá, e os moradores do bairro são leitores fiéis. Resultado: pelo menos 50 empresas do bairro anunciam no blog.

Todas essas mudanças, porém, não farão com que o jornalismo tradicional acabe. Segundo Benton, nos EUA os grandes jornais caminham para se tornar um produto de elite. “Não ficaria surpreso se um jornal de US$ 0,50 fosse vendido com uma boa capa por US$ 8″, disse. Além disso, as grandes publicações ainda têm a função de criticar, vigiar o governo e investigar a corrupção. Benton trabalhava no jornal Dallas Morning News e, segundo ele, os administradores da cidade prestavam atenção naquilo que era publicado. “Existe a questão da força institucional que dá uma influência para o trabalho que a gente realiza”, disse ele.

Para Benton, nessa nova configuração, “os jornalistas terão que perder a sua arrogância e agir como seres humanos”. A interação da internet aproxima o leitor, que antes era restrito à seção de cartas. “Formatos online têm a ver com uma atitude mais humana”, disse ele.

É aí que o Twitter tem um trabalho importante: a ferramenta aproxima como nenhuma outra o público do jornalista. “Devemos falar com a plateia, responder a uma pergunta e ter um posicionamento daquele que fala pelo público. Precisamos conquistar nosso lugar entre os leitores como nunca precisamos fazer antes”, disse.

O Media On abre para o público hoje. As incrições são gratuitas – é preciso chegar aos debates com antecedência. Para ler a programação completa, acesse http://www.mediaon.com.br/programacao/. É possível acompanhar os debates via streaming pelo mesmo site, e participar com perguntas e comentários pelo Twitter, com a tag #mediaon. O link vai cobrir o evento durante todo o dia, via blog e Twitter.