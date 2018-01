MediaFire oferece 50 GB de graça na nuvem - Link - Estadão

Serviço traz restrições de tamanho de arquivo e sincronia que concorrentes como DropBox não têm

SÃO PAULO – O site de comparilhamento e armzenamento Mediafire lançou uma generosa oferta de espaço na nuvem: 50 GB gratuitos. É um número bem mais alto que conhecidos serviços do tipo, como Drpobox (2 GB gratuitos) e SkyDrive (7 GB).

O MediaFire, porém, tem algumas restrições que a concorrência não tem. Por exemplo, o serviço não sincroniza conteúdo automaticamente. Ou seja, se o usuário modificar um arquivo em um dispositivo essa atualização só poderá ser vista em outro aparelho se o arquivo for baixado.

Outra limitação do MediaFire é que ele só aceita arquivos de até 200 MB. O tamanho não representa um problema para arquivos de texto, imagems ou músicas. Mas pode não ser suficiente para conteúdo em vídeo mais extenso (e mesmo para muitos arquivos grandes áudio que não estão em MP3). O usuário também pode criar apenas 15 links temporários por dia.

Para quem precisa de mais espaço, existe a opção Pro do serviço que custa US$ 9 mensais e dá 250 GB de espaço, limite de tamanho de arquivo de 4 GB e 500 links temporários por dia.

Mais ainda? Há o plano de US$ 49, com 1000 GB de armazenamento, limite de arquivo de 10 GB, 5 mil links temporários por dia e permissão para cinco usuários adicionais de graça.