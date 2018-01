Medida certa - Link - Estadão

O novo iPad Mini, com tela de 7,9 polegadas, tem potencial para substituir o formato original do tablet que a própria Apple criou

SÃO PAULO – Para muitos que pegarem o iPad Mini pela primeira vez, uma reação provável será: “Por que não pensaram nisso antes?”. Foi assim comigo quando o aparelho chegou na redação do Link, semana passada. O pequeno tablet é leve, portátil e bom de manusear. Além disso, muitos dos aplicativos parecem ter encontrado nele seu tamanho ideal de tela.

Na verdade, alguns rivais da Apple já tinham pensado, como a Samsung com os Galaxys Tab 2 7.7 e Note 2. Faz todo sentido que este aparelho móvel, usado em tantas situações diferentes, tenha um tamanho grande o bastante para uma boa visualização e pequeno o suficiente para caber confortavelmente em mãos e bolsas das pessoas.

O iPad Mini tem menos da metade do peso do iPad convencional: são 300 gramas contra 650. Sua tela apresenta 7,9 polegadas contra as 9,7 polegadas do maior. A resolução, medida em pixels por polegada, é de 164 ppi. Perde para os iPads de terceira e quarta geração, com seus 264 ppi, mas ganha do iPad 2, que tem apenas 132 ppi. Por outro lado, como a tela é menor, a impressão é de resolução afiada.

