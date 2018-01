Mega lança aplicativo para sistema iOS - Link - Estadão

Serviço de armazenamento na nuvem desenvolvido por Kim Dotcom agora tem versão para smartphones da Apple

SÃO PAULO – O Mega, serviço de armazenamento na nuvem criado por Kim Dotcom, agora tem um aplicativo para iOS. Uma versão para Android já está disponível desde julho.

O aplicativo é gratuito e permite gerenciar e mover os arquivos armazenados no serviço. Um upgrade para versão premium Mega Pro oferece maior espaço de armazenamento por US$ 10,99 ao mês ou US$ 119,99 ao ano.

O Mega é um serviço de armazenamento em nuvem, tipo DropBox. Para fazer o upload de um vídeo o usuário arrasta o arquivo que quer subir para o campo específico. Pastas para a organização dos arquivos podem ser criadas dentro de uma seção chamada “Cloud Drive”. Há também um “inbox” para mensagens e uma seção para contatos pessoais

Espera-se que futuramente o sistema possibilite a criação e edição de documentos, com já faz o Google Drive. No lançamento do serviço, em janeiro, Kim Dotcom prometeu criar aplicativos para “todos” os dispositivos móveis.