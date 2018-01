'Mega' será lançado em janeiro; diz Dotcom - Link - Estadão

Sucessor do Megaupload deve ser lançado em 19 de janeiro; site de compartilhamento de arquivos funcionará com criptografia

SÃO PAULO – Kim Dotcom anunciou nesta quinta-feira, 1º, que deve lançar o sucessor de seu site, o ‘Mega’, em 19 de janeiro de 2013 – um ano após sua prisão na Nova Zelândia.

O fundador do Megaupload registrou o domínio me.ga para a nova plataforma. No momento, a URL redireciona o usuário para o endereço kim.com (veja acima). O site explica como a nova ferramenta de compartilhamento de arquivos irá funcionar e convoca interessados para possíveis investimentos e parcerias.

Dotcom também escreveu sobre o novo site nesta quinta-feira, em seu Twitter:

“Uma coisa é certa: o mundo quer o MEGA!!!”, afirma Dotcom. FOTOS: Reprodução

Criptografia. Há menos de duas semanas, Dotcom explicou o funcionamento da nova plataforma, que terá alguns aspectos diferentes em relação ao anterior, aproveitando-se das possibilidades da nuvem e da criptografia para proteger o conteúdo compartilhado de cair nas mãos de autoridades.

Após o upload de um arquivo, ele será criptografado e só poderá ser desbloqueado com uma senha própria de cada usuário, à qual só ele terá acesso. “Sem a nossa chave, tudo o que for enviado para o site permanecerá fechado e privado”, disse ele à revista inglesa Wired.

Sem acesso às senhas, o Mega não teria como se responsabilizar pelo conteúdo carregado pelos usuários, inclusive caso violem direitos autorais ou não. Por outro lado, Dotcom afirma que as gravadoras terão um canal para denunciar links para remoção. Ele espera, assim, legitimar o novo serviço, pois acredita que a única maneira de derrubá-lo seria tornar ilegal a criptografia de dados.

“De acordo com a Carta de Direitos Humanos da ONU, a privacidade é um direito humano básico. Você tem o direito de proteger suas informações privadas e de comunicação contra a espionagem”, afirma Dotcom. Ele diz que o serviço manteria seguros os arquivos mediante uma série de adversidades, como queda de servidores, violação do governo a data centers e desastres naturais. “Dessa forma, será impossível se sujeitar aos tipos de abusos que temos vivenciado nos Estados Unidos”, completa.

Retorno. Em 4 de julho, Dotcom já havia anunciado em seu Twitter que o Megaupload retornaria – gratuito, mais rápido e mais protegido.Anunciou também um serviço de música, o Megabox, que deve ir ao ar ainda este ano.

Kim Dotcom permanece em prisão domiciliar, aguardando a decisão judicial se será extraditado para os Estados Unidos. Ele é acusado de liderar um grupo que faturou mais de US$ 175 milhões pela cópia e distribuição não autorizada de músicas, filmes e outras formas de conteúdo, violando direitos autorais. A expectativa é que o julgamento aconteça só em março de 2013.

