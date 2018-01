Megaupload anuncia serviço de música - Link - Estadão

Kim Dotcom anunciou o Megabox, serviço de compartilhamento e streaming de música

Kim colocou uma foto do novo Megabox no seu Instagram. FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – Megabox é o nome do novo serviço de música a nascer pelas mãos de Kim Dotcom, o criador do site de armazenamento de arquivos fechado por ordem judicial, Megaupload. Kim foi acusado de violação de direitos autorais, lavagem de dinheiro e fraude eletrônica e cumpre prisão domiciliar, na Nova Zelândia.

A proposta do Megabox é permitir que fãs baixem e comprem as músicas de forma direta do direta, sem a interferência de elementos da indústria fonográfica. Além disso, as músicas poderiam ficar arquivadas na nuvem, o que torna o Megabox também um serviço de streaming – como Google Music e iTunes Match.

Em tweet de 20 de junho, Dotcom disse:

“As grandes gravadoras pensaram que o Megabox estava morto. Artistas, comemorem. Ele está chegando e vai libertá-los.”

