Menina descobre falha de segurança em games - Link - Estadão

Em convenção hacker, menina de 10 anos identificou brecha que permite modificar relógio de jogos para iOS e Android

LOS ANGELES – Um menina de apenas 10 anos, conhecida pelo apelido CyFi, descobriu vulnerabilidades em jogos para dispositivos móveis com sistema operacional iOS, da Apple, e Android, do Google, e apresentou sua conquista no evento de tecnologia DefCom, realizado em Las Vegas (EUA), informou a PC World.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A jovem hacker explicou que, a partir da falha, é possível adiantar o relógio de alguns games de smartphones ou tablets, fazendo, por exemplo, que algo que levava muito tempo para acontecer (como o crescimento de uma planta) em um jogo aconteça rapidamente.

A brecha, que é conhecida como uma falha de zero-day (quando uma falha é explorada antes que o desenvolvedor do programa atingido tenha conhecimento) foi confirmada por especialistas em segurança de sistemas, enquanto a menina explicou que identificou a falha porque estava “entediada”.

O nome dos joguinhos que CyFi driblou a segurança não foram divulgados na conferência, mas os desenvolvedores responsáveis por eles terão acesso à descoberta da menina para contornarem o problema.

/ EFE

—-

Leia mais sobre a DefCom:

• Convenção hacker expõe despreparo de empresas