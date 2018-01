Mercado de bens digitais em alta - Link - Estadão

Post publicado no:

Por Miguel Helf

O mercado de bens digitais – pagar com dinheiro real por coisas que não existem de fato – devem continuar crescendo. Ótima notícia para a Zynga e, claro, para o Facebook.

A Inside Network, uma empresa de pesquisas que identifica tendências nas mídias sociais, disse que os bens digitais devem crescer para US$ 2,1 bilhões em 2011, contra US$ 1,6 milhão em 2010. A estimativa é baseada em um estudo feito pela companhia. A pesquisa mostra que esse mercado deve dobrar em dois anos.

Os bens digitais incluem itens que as pessoas compram no Facebook ou bônus do FarmVille, Mafia Wars ou Sorority Life, assim como outras coisas adquiridas em games móveis e mundos virtuais. No ano passado, US$ 835 milhões foram arrecadados via Facebook, que representou a maior parte do crescimento dessa área. Isso porque a rede social está levando todos os desenvolvedores de games a usarem o Facebook Credits, sua moeda digital. 30% do que é gasto com ela fica com o site.

O crescimento levou a uma série de acordos e compras de start-ups de games nos últimos meses. “A Disney comprou a Playdom por US$750 milhões. A Eletronic Arts comprou a Playfish por US$400 milhões, e milhões de dólares de investidores foram injetados em produtos com o conceito de ‘bens digitais’ – agora fica claro que esse é um negócio sério para todos os tipos de mídia”, disse Charles Hudson, co-autor do estudo.