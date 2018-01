Mercado de consoles cresce 43% no Brasil - Link - Estadão

RIO DE JANEIRO – O faturamento do mercado de consoles de videogames no Brasil cresceu 43% em 2012 na comparação anual, movimentando cerca de R$ 1 bilhão, de acordo com dados da empresa de pesquisa GfK divulgados nesta quinta-feira.

O avanço aconteceu apesar do brasileiro pagar caro pelos aparelhos –cerca de R$ 917 por console, bem cima, por exemplo, do valor médio na Alemanha, de R$ 530, segundo a GfK.

Já o segmento de jogos movimentou R$ 629 milhões no ano passado, alta de 72% sobre 2011, atribuída pela GfK à “migração de muitos consumidores para o mercado formal”.

O preço dos jogos foi de, em média, R$ 103 no país, em linha com a média mundial, segundo a GfK. Na Alemanha esse valor é equivalente a R$ 93 e na França, a R$ 104.

“Em 2012, a ‘nova’ geração de consoles –PS3, Xbox, Wii– tomou conta do mercado”, afirmou a GfK em comunicado. “O preço médio não caiu, já que o consumidor migrou para essa ‘nova’ geração e investiu em jogos e acessórios, especialmente os que permitem ficar de pé e movimentar o corpo”.

