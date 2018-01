Mercado de PCs cai 16% em um ano no Brasil - Link - Estadão

Apesar da queda anual, houve recuperação nas vendas de computadores entre fevereiro e março

Rodrigo Petry

SÃO PAULO – As vendas de computadores no Brasil recuaram 16% em março em relação ao mesmo mês do ano passado, segundo balanço da consultoria IDC. No total foram vendidos no Brasil 1,4 milhão de máquinas. As vendas de desktops (computadores de mesa) registraram uma queda de 25% em março sobre o mesmo mês do ano passado, enquanto as de notebooks caíram 8%.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Apesar da queda anual, o resultado de março apresentou uma recuperação frente a fevereiro, em razão da recomposição dos estoques das varejistas e de compras do governo. Sobre o mês de fevereiro, as vendas de março subiram 37%, puxadas pelos computadores de mesa cujas vendas subiram 38%.

/ AGÊNCIA ESTADO E REDAÇÃO LINK