Mercado Livre em baixa - Link - Estadão

O site de leilões argentino Mercadolibre, que no Brasil opera como MercadoLivre, registrou uma alta no lucro trimestral, mas suas vendas ficaram abaixo do esperado devido a taxas de câmbio desfavoráveis na Venezuela, o que levou suas ações a despencarem 11 por cento no pregão eletrônico de Nova York.

O gigante dos sites de leilões eBay é o maior acionista do Mercadolibre, que opera na América Latina.

Para o quarto trimestre de 2009, a empresa teve um lucro líquido de 11,3 milhões de dólares, ou 0,26 dólar por ação, ante os 7,9 milhões de dólares, ou 0,18 dólar por ação, registrados um ano antes.

Já a receita saltou 47 por cento, para 49 milhões de dólares. Excluindo o impacto da taxa de câmbio venezuelana, a receita líquida do Mercadolibre teria sido de 56 milhões de dólares, segundo afirmou a empresa em comunicado.

Analistas esperavam, em média, um lucro de 0,26 dólar por ação e uma receita de 58,3 milhões de dólares, de acordo com a Thomson Reuters I/B/E/S.