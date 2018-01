Mercado móvel sem mudanças no Brasil - Link - Estadão

??? O ranking se manteve o mesmo, mas Oi perde participação no mercado de telefonia móvel

SÃO PAULO – Segundo levantamento da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgado nesta sexta-feira, 17, as três maiores operadoras brasileiras, Vivo, Claro e TIM, respectivamente, ganharam participação de mercado no mês passado, enquanto a Oi perdeu significante fatia.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A Claro, da América Móvil, ganhou terreno e manteve a segunda colocação no mercado brasileiro de telefonia móvel em maio ante abril, mas a TIM continua ameaçando sua posição. A Claro encerrou maio com participação de 25,46%, ante 25,38% no mês anterior.

Na última quinta-feira, 16, o diretor de marketing da Claro, Erik Fernandes, disse que a operadora “não quer perder o segundo lugar” neste mercado, mas acrescentou que a manutenção da segunda posição “não vira a qualquer custo”.

Com este resultado, a operadora conseguiu ficar à frente da TIM, que encerrou o mês passado com market share de 25,34%, frente aos 25,28% de abril.

A Oi viu sua fatia recuar pelo segundo mês consecutivo, de 19,56% em abril para 19,38% em maio.

A Vivo, controlada pela espanhola Telefónica, segue na liderança e conseguiu voltar ao mesmo patamar de março, com 29,48% de market share, após participação de 29,45% em abril.

Em maio, o Brasil aumentou sua base de habilitações em 2,5 milhões de novas linhas, 1,16% a mais do que em maio abril.

/ Sérgio Spagnuolo (Reuters)