MercadoLivreDay: é dia de usar a linguagem do site de leilões - Link - Estadão

#MercadoLivreDay: é dia de usar a linguagem do site de leilões

Que tal passar um dia falando como os usuários do Mercado Livre? É essa a proposta do #mercadolivreday, o meme do dia no Twitter. A ideia foi do usuário @seufelipe, mas acabou colocada em prática pelo @bzirpoli e pelo @ezulian.

05/08/2009 | 18h30