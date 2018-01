Desde o primeiro dia do ano, revemos 2011 diariamente no blog Retrospectiva em Tempo Real. E agora, todo mês, a versão impressa do Link revê os principais acontecimentos dos últimos 30 dias, em uma série de infográficos que, ao final de doze meses, traçarão um mapa do ano.

(Clique na imagem para ampliá-la)

—-

Leia mais:

• ‘Link’ no papel – 31/01/2011

• Veja as retrospectivas dos meses passados