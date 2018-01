Messenger do Facebook terá chamada em vídeo - Link - Estadão

FOTO: Reprodução FOTO: Reprodução

SÃO PAULO – O aplicativo de chat do Facebook acaba de ganhar mais uma função. Usuários do Messenger poderão fazer chamadas em vídeo em tempo real como as do Skype.

Segundo texto de divulgação da empresa, as pessoas poderão a qualquer momento durante uma conversa de texto passar para o modo vídeo apenas selecionando um ícone de câmera que existirá na parte superior da tela, ao lado do de chamadas de voz.

A novidade aparecerá a partir de hoje em atualizações do Messenger, para usuários de iOS e Android em 18 países, incluindo EUA, Reino Unido, México e Uruguai, mas não Brasil. Segundo o Facebook, a novidade virá para “outras regiões e locais nos próximos meses”.