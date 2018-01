Metacritic divulga lista dos melhores filmes e discos da década - Link - Estadão

Metacritic divulga lista dos melhores filmes e discos da década

O site MetaCritic reúne opiniões de diversos veículos de imprensa sobre um mesmo assunto – disco, filme ou game. Com o fim da década se aproximando, o MetaCritic compilou todas as avaliações publicadas, alcançando uma lista final das bandas e filmes mais elogiados no período entre 2000 e 2009.

18/12/2009 | 19h13