Metade dos internautas chineses 'twittam' - Link - Estadão

Em 2011, o aumento de chineses em redes de microblogging cresceu 296%. São quase 250 milhões ‘twittando’ no país

SHANGHAI – O uso de sites de microblogging na China quadruplicou em 2011 em comparação com o ano anterior, com quase metade dos usuários de internet do país acessando serviços de compartilhamento de notícias, mensagens e imagens, disse um instituto de pesquisa sobre internet do governo nesta segunda-feira, 16.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

O serviço de microblogging de lá chama-se Weibo e permite que usuários enviem mensagens curtas de até 140 caracteres. O Twitter, a plataforma de microblogging mais popular do mundo, é bloqueado na China.

Sina Corp e Tencent Holdings rodam ambos a plataforma Weibo na China, ambos garantem ter mais de 200 milhões de usuários. O ano passado foi um divisor de águas para a Weibo em função de grandes acontecimentos como o acidente entre trens em alta-velocidade em Wenzhou, em julho, gerando muita discussão na plataforma.

A possibilidade de debate e a rápida disseminação de informação pelo Weibo causou uma controvérsia com o Partido Comunista, que teme que a perda do controle da informação e opinião possa ameaçar sua autoridade.

Em dezembro, autoridades municipais anunciaram normas para regular os prestadores desses serviços, exigindo que novos usuários colocassem seus nomes reais.

O número total de usuários do Weibo cresceu 296%, saltando para 249,9 milhões em 2011, dados do Centro de Informações da Internet na China (CNNIC), o que equivale a metade dos chineses conectados à internet.

O CNNIC afirmou em seu relatório que no fim de dezembro havia 513 milhões de chineses online, representando cerca 38,3% da população total.

Serviços de microblogging disputam usuários na China. FONTE: TechCrunch

/ REUTERS

—-

Leia mais:

• China fecha 200 contas em redes sociais

• Twitter chinês adverte usuários contra difusão de rumores