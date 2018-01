Metrô de SP terá coleta de lixo eletrônico - Link - Estadão

TVs, computadores, celulares, eletrodomésticos de pequeno porte, entre outras coisas poderão ser entregues na estação Tucuruvi

SÃO PAULO – A estação Tucuruvi do Metrô, na zona norte de São Paulo, contará a partir desta quinta, 13, com um posto de recolhimento de lixo eletrônico, onde poderão ser entregues televisores, monitores, computadores, notebooks, videocassetes, aparelhos de som, câmeras fotográficas, filmadoras, telefones celulares, eletrodomésticos de pequeno porte, fitas, CDs e DVDs.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A entrega do lixo eletrônico no posto de coleta poderá ser feita diariamente, entre 6h e 18h, até o dia 26 de outubro. O posto de descarte será instalado na área livre (não paga) do mezanino. Ações simultâneas estão previstas para os metrôs das cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Brasília.

Em apoio ao Dia Nacional do Consumidor Consciente, comemorado no próximo sábado, dia 15, a ação na capital paulista faz parte da campanha “Mês do Consumo Sustentável”, que pretende conscientizar a população sobre consumo e descarte responsáveis de equipamentos eletrônicos.

/ Agência Estado