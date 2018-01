México libera celular no avião - Link - Estadão

Segundo autoridades do país, a tecnologia evolui e hoje é possível usar celulares e outros equipamentos eletrônicos sem interferir no sistema de navegação em algumas fases do voo. Eles só não disseram quais etapas do voo são essas.

A União Européia tomou decisão similar no ano passado. E a Malaysia Airlines, desde o ano passado, lançou um serviço que permite que passageiros façam e recebam ligações telefônicas durante o voo.

A lei brasileira permite que os aparelhos sejam usados apenas quando a aeronave ainda está no chão e de portas abertas. Fechadas as portas, é preciso desligar o aparelho.