Michael Jackson dispara na Amazon; iTunes e Last.fm - Link - Estadão

Em formato digital, em MP3, Michael não chega a aparecer tanto quanto na venda de CDs, mas também faz sucesso. Os álbuns do cantor aparecem em 2º, 3º, 5º, 6º, 9º, 10º, 12º, 13º, 18º e 21º. E quatorze das 25 faixas em MP3 mais vendidas também são de Michael.

A situação é parecida na loja virtual de músicas da Apple, a iTunes Music Store, onde Michael está em 14 das 25 canções mais vendidas, e em 15 dos 25 álbuns.

No site Last.fm, que tem uma rádio online personalizada, as faixas de Michael Jackson chegaram a ser executadas mais de 40 mil vezes por hora depois do anúncio de sua morte.