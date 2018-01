Michael Jackson morre primeiro no Twitter - Link - Estadão

Em poucos minutos, termos como “Micheal Jackson” (assim mesmo, com as vogais do primeiro nome invertidas), “RIP Michael Jackson”, “hospital”, “CPR” (sigla para “reanimação cardiopulmonar” em inglês) e “cardiac arrest” se tornaram as principais palavras twittadas.

A quantidade de mensangens foi tamaanha que o Twitter não deu conta do tráfego e ficou instável nas últimas horas, chegando a cair por cerca de 10 minutos no início da noite, logo após os rumores sobre a internação e a morte do cantor.

Celebridades também reagiram por meio de mensagens no Twitter. Lindsay Lohan enviou: “Não, OMG (oh, meu deus)… meu amor e rezas para o Michael e sua família… me sinto mal”. O ator Ashton Kutcher também disse: “Rezem para os filhos dele”. Lilly Allen reagiu com palavrão: “No fucking way”. Katy Perry foi mais concisa com apenas um “Oh, meu Deus”.

UPDATE: Fórum do Estadão.com.br – diga o que o cantor significou para você