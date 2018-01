Mickey na China? Com o Google? - Link - Estadão

Um consórcio encabeçado pela Disney está em negociações avançadas para comprar participação na maior empresa de mídia digital da China, um acordo que ofereceria à gigante norte-americana do entretenimento uma nova plataforma para promover seus produtos no país asiático, afirmaram fontes.

O Google, que no mês passado ameaçou deixar a China criticando censura e ataques de hackers, está entre os investidores no consórcio liderado pela Disney, disseram as fontes nesta segunda-feira, 8, mas ficará apenas com uma parte pequena do negócio.

O consórcio planeja comprar uma fatia entre 30% e 40% na Bus Online por mais de US$ 100 milhões através da aquisição de ações já em circulação e papéis novas a serem emitidos pelas empresa de forma privada, disseram as fontes.

“A Disney quer um parceiro estratégico, não apenas um investidor financeiro ao fazer a parceria com a Bus Online, que irá fazer muitas coisas na China, como um parque temático em Xangai”, disse uma das fontes. “Para a China, não se trata apenas de aproveitar o crescimento do mercado publicitário chinês, mas sim de promover a marca Disney e isso é muito importante para a empresa”.

A Bus Online lidera o mercado de mídia e publicidade digital na China, tendo revendido cerca de US$ 46 milhões em 2009. Desde 2004, a companhia já recebeu US$ 80 milhões de fundos de investimento e bancos, incluindo IDG, Yangtze Fund, China Renaissance Capital Investment and CCB International.