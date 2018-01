Microdoações para bancar artistas - Link - Estadão

Cantora Lulina cria plataforma para fãs pagarem quantias mensais para financiar artistas

SÃO PAULO – A cantora Lulina inaugurou uma nova forma de financiamento musical: o minimecenato. Sua recém-criada plataforma, a Minimecenas, permite às pessoas patrocinarem artistas independentes com pequenas quantias mensais — o valor começa em R$ 5.

A ideia surgiu há três anos, quando a cantora pensou sobre as dificuldades de se produzir arte sem ter estabilidade financeira — plano de saúde e salário fixo.

“Fiquei pensando em como poderia fazer com que a classe artística, especialmente os artistas independentes e os iniciantes, pudessem ter o mínimo de apoio para não desistirem diante das dificuldades”, conta. Ela mesma já teve um mecenas: um fã estrangeiro, que havia se oferecido para pagar sua despesa. Ao pensar em um modelo para a classe, chegou ao crowdfunding.

O Minimecenas vai ao ar com artistas selecionados por ela própria. Destaque para o ex-mutante Arnaldo Baptista, que está prestes a lançar um novo disco. “Todos abraçaram a ideia, pois o Arnaldo já conta há algum tempo com um apoio importante dos seus fãs. O Minimecenas seria uma forma de incentivar não só suas produções musicais, mas também seu trabalho como artista plástico”.

Artistas da nova geração também têm espaço ali, como Pélico, Dudu Tsuda, Fabio Trummer, Kiko Dinucci, Bárbara Eugênia e Bluebell. A ideia é contemplar também projetos e outros tipos de arte – tanto que o espaço de shows Casa do Mancha, o fotógrafo Tuca Vieira e o escritor Alexandre Soares Silva estão por lá.

Acabei sendo a curadora dessa primeira seleção, escolhendo artistas que eu gosto. Mas para não ficar só no meu gosto pessoal, a cada mês haverá não só uma curadoria interna fixa — formada por uma equipe de profissionais de música, literatura e outras áreas que vamos contemplar no site– mas também um curador convidado”, conta Lulina. No próximo mês será o produtor musical Miranda o responsável por indicar artistas para ‘adoção’.

Em contrapartida ao mecenato, os artistas oferecem recompensas — shows particulares, discos, desenhos. Os fãs podem pagar as mesadas aos artistas via Pagamento Digital em 12 vezes ou à vista.

Há também a opção de Maximecenato, em que empresas patrocinam os artistas com cotas que começam em R$ 500. A ideia é que as marcas proponham projetos para trabalhar com os artistas.