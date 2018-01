Microsoft + Yahoo - Link - Estadão

A Microsoft recebeu nesta quinta-feira aprovação incondicional da União Europeia para a aliança planejada com o Yahoo no mercado de buscas dominado pelo Google. O Departamento de Justiça norte-americano também deu parecer favorável ao acordo.

Sob os termos da parceria anunciada em julho do ano passado, o sistema de buscas online da Microsoft, Bing, vai se tornar plataforma de pesquisas para ambas as empresas, enquanto o Yahoo se foca em atrair grandes anunciantes para os sites das companhias.

O Google tem 90 por cento do mercado global de buscas online ante fatia combinada de 7,4 por cento do Yahoo e do Bing, segundo dados de novembro da empresa de medição StatCounter.

“A primeira fase da análise da Comissão (Europeia) indicou que a escala é um importante elemento para se ser um competidor efetivo no setor de publicidade atrelada a buscas”, afirma o órgão executivo da UE, em comunicado.

A Comissão avalia que o acordo não vai impedir de maneira significativa a competição na Europa. Fontes tinham afirmado à Reuters na semana passada que o acordo seria liberado sem restrições.

Com a aprovação das autoridades europeias, as duas companhias anunciaram que esperam completar os esforços de implementação da parceria até o final de 2010 ao menos nos EUA.

O Google abandonou seu próprio acordo de publicidade com o Yahoo em 2008 sob pressão do Departamento de Justiça dos Estados Unidos.