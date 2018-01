Microsoft abre download de versão de Windows 8 - Link - Estadão

A versão Release Preview traz interface sensível ao toque e melhoras em aplicativos

SÃO PAULO – A Microsoft anunciou nesta quinta-feira, 31, que o Windows 8 Release Preview, prévia de seu próximo sistema operacional, já está disponível para download em 14 idiomas. A versão antecede o lançamento do Windows 8, já em estágios finais e a aposta da gigante de software para PCs para entrar na briga pelo mercado de aparelhos móveis.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ e no Tumblr

A prévia traz uma nova interface sensível ao toque, com novos aplicativos Bing, incluindo Viagem, Notícias e Esportes, além do Xbox de música e jogos integrados ao seu Zune Pass. O Windows 8 Release Preview também apresenta aperfeiçoamento nos aplicativos de e-mail, fotos e contatos, lançados inicialmente com o Windows 8 Consumer Preview.

A companhia anunciou também o Windows Upgrade Offer, ferramenta de atualização que, no dia 2 de junho, será lançada em 131 mercados, incluindo o Brasil. Os consumidores que comprarem computadores pré-instalados com versões específicas de Windows 7 até 31 de janeiro de 2013 poderão adquirir uma atualização para o Windows 8 Pro por um preço de R$29.

O download da versão pode ser feito aqui.

—-

Leia mais:

• Windows 8: Novas janelas

• Microsoft apresenta Windows 8 para teste