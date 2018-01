Microsoft abre SkyDrive a desenvolvedores - Link - Estadão

Serviço de armazenamento de arquivos na internet agora tem capacidade de 25 GB gratuitamente

MADRI – A Microsoft abrirá seu serviço de armazenamento online (na nuvem, no termo que é usado para descrever esse tipo de serviço) o SkyDrive a desenvolvedores, coincidindo com a atualização do serviço que agora permite que cada usuário guarde até 25 gigabytes (GB) gratuitamente.

A atualização facilita o compartilhamento de documentos na internet e a trabalhar, com a permissão dos usuários, em diferentes contas de outros serviços.

Por exemplo, as fotos, os arquivos e os documentos podem ser trocados diretamente entre os usuários do LinkedIn, do Facebook e do Gmail, e os usuários podem conceder permissões para que outras pessoas editem os documentos sem saber de antemão os endereços das contas do Windows Live dos usuários.

O gerenciamento de pastas também foi melhorado e agora é possível arrastar os arquivos diretamente para o arquivo online. A atualização ainda permite que os usuários utilizem navegadores compatíveis com a linguagem HTML5.

/ EFE