Microsoft acusa Motorola de violação de patente - Link - Estadão

A Microsoft entrou com um processo contra a Motorola nos Estados Unidos por violação de patentes em seus smartphones.

A empresa acusa que funções de sincronização de e-mail, calendários e contatos nos telefones com Android da Motorola fazem parte de patentes registradas pela Microsoft.

O processo foi aberto no tribunal distrital de Seattle, no Estado de Washington. A denúncia também foi aberta na Comissão de Comércio Internacional dos Estados Unidos.

“Essas patentes são essenciais para assegurar a experiência dos usuários de smartphones e, entre elas, se encontram tecnologias que permitem a sincronização de e-mails, calendários e contatos, anotações de reuniões e a ativação de diversas notificações”, disse a Microsoft em comunicado.

Além disso, as patentes tornam possível que os dispositivos avisem o estado da bateria, assim como a potência do sinal de celular a cada momento.

“Temos uma responsabilidade com os nossos clientes, sócios e acionistas para proteger os bilhões de dólares que investimos a cada ano para lançar produtos de software e serviços inovadores no mercado”, indicou no mesmo comunicado Horacio Gutiérrez, um dos vice-presidentes da Microsoft.

Ele assegura que “a Motorola precisa parar de violar as patentes dos nossas invenções em smartphones com Android”.

A Microsoft afirma que a Motorola comprou licenças de algumas de suas tecnologias para celular entre 2003 e 2007, mas não as renovou e continuou a utilizá-las nos aparelhos.

Não é a primeira vez que a Microsoft toma uma medida para proteger suas patentes envolvendo celulares. Em abril, a empresa anunciou um acordo de licença com outro fabricante que usa o Android em seus celulares, a HTC.

A Motorola não comentou o caso em um primeiro momento.

As ações da Microsoft caíram 0,54% nesta sexta quando faltavam minutos para o encerramento do mercado no índice Nasdaq, fechadas valendo US$ 24,36 cada. O valor das ações acumula uma queda de 20,13% este ano.

Já as ações da Motorola na Bolsa de Nova York subiam 0,23%, valendo US$ 8,55 cada, enquanto que o valor no ano subiu 10,12%.

* Atualizada às 17h56