Microsoft agora aceita PayPal para comprar games na Xbox Live - Link - Estadão

Finalmente, é possível comprar Microsoft Points, a moeda corrente utilizada no ambiente online Xbox Live, usando uma conta do serviço de intermediação de dinheiro PayPal.

A notícia foi publicada no blog do Major Nelson, um dos desenvolvedores da rede Xbox Live.

A possiblilidade de uso do PayPal só vale para contas registradas na porção americana da Xbox Live.

No Brasil, mesmo sem o serviço oficialmente oferecido pela Microsoft, milhares de jogadores conseguem acessar a rede Live registrando-se como americanos. O único problema é a compra de pontos, uma vez que cartões de crédito com endereço de cobrança no Brasil não eram aceitos.

Para comprar os pontos, era preciso apelar para atravessadores, que compravam os pontos no exterior, sob a forma de cartões pré-pagos ou usando um cartão americano, e cobravam ágio.

Alguns sites, como o Maximum Cards já vendiam os pontos com ágio reduzido e aceitavam PayPal.

A compra dos pontos com PayPal só pode ser realizada dentro do site oficial do Xbox, e depois da transação, o saldo é transferido para a conta do jogador, que pode utilizar os pontos para comprar games, músicas, vídeos e acessórios para seus personagens dentro dos jogos.