Microsoft anuncia ajustes no Windows 8 - Link - Estadão

Empresa solta prévia do Windows 8.1 com novidades que prometem resolver reclamações de usuários

SÃO PAULO – A Microsoft pretende usar sua conferência anual de desenvolvedores para lançar um prévia do Windows 8.1, um update gratuito que promete ajustar itens que têm sido alvo de reclamações de usuários.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook, no Google+ no Tumblr e no Instagram

Vários dos novos recursos já foram mostrados. A conferência The Build, que começa na quarta-feira, 26, em São Francisco, dará aos parceiros da Microsoft e outros desenvolvedores de tecnologia a chance de saber mais sobre o novo sistema e experimentá-lo.

A empresa também quer explicar a atualização em mais detalhes e engajar desenvolvedores nas ambições da Microsoft de reconquistar a relevância perdida para Apple e Google.

Também existe especulação de que a Microsoft poderia mostrar uma nova e menor versão dos seus tablets Surface. Um dos novos recursos do Windows 8.1 é a habilidade de funcionar bem em aparelhos de telas menores.

A prévia do Windows 8.1 estará disponível como download gratuito a partir de quarta-feira. Será lançado oficialmente mais para o fim do ano, ainda sem data confirmada.

O Windows 8, lançado em outubro, tinha como objetivo ser a resposta da Microsoft às mudanças de comportamento do consumidor e à ascensão dos tablets. O sistema operacional enfatiza controles por toque em detrimento do mouse e teclado. Muitos consumidores, porém, não se entusiasmaram com a mudança radical.

Reparo. Apesar de a Microsoft ter dito que vendeu mais de 100 milhões de licenças de Windows 8 até agora, a recepção morna por parte dos usuários leva alguns analistas a culpar o sistema por uma brusca queda nas vendas de PCs nos primeiros três meses do ano. É a pior queda registrada desde 1994.

Entre as queixas estão a falta de um botão de Iniciar no canto inferior direito da tela. Era um modo de acessar rapidamente programas, configurações e outras tarefas. Foi substituído por uma página inicial que ocupa a tela inteira e exibe apenas programas favoritos. Configurações, caixa de busca e outras funções foram escondidas num menu que tem que ser “puxado” da direita.

Muitos programas, incluindo o próprio pacote Office, da Microsoft, foram projetados para o modo desktop tradicional. O usuário é lançado no visual do tablet quando inicia a máquina e tem que mudar para o modo desktop toda vez.

O Windows 8.1 permitirá que o usuário comece automaticamente no modo desktop. Nesse modo, foi introduzido um botão que lembra o velho botão de Iniciar. Embora ele sirva agora para levar as pessoas para a nova tela em estilo tablet em vez do tradicional menu, a reaparição do botão familiar poderá facilitar usuários antigos a se acostumarem com as mudanças.

Outros novos recursos da atualização incluem mais opções para usar aplicativos múltiplos. Serão disponibilizadas mais opções para determinar o tamanho ocupado pelo aplicativo na tela. Até quatro programas diferentes podem ser mostrados, em vez de apenas dois. O update também irá oferecer resultados de busca mais integrados, mostrando ao mesmo temp0 amostras de sites, aplicativos e documentos que estão no aparelho;

A Microsoft quer que a nova versão seja vista como mais do que um conserto. Seu ponto de vista é que ela realça como a Microsoft evoluiu para se tornar uma empresa ágil, capaz de responder rapidamente ao retorno dos consumidores, enquanto segue trazendo inovações para os vários aparelhos Windows – smartphones, tablets ou PCs.

Aposta. É crucial que a empresa acerte a mão com o Windows 8.1. As perspectivas para o mercado de PC ficam cada vez mais sombrias. O IDC prevê que as vendas de PCs caiam quase 8% este ano, bem pior que sua previsão anterior, de 1%. O mesmo instituto de pesquisa espera também que tablets vendam mais que laptops pela primeira vez este ano.

Numa indicação de que a Microsoft quer se livrar de estoques de tablets Surface com o sistema operacional Windows RT, a empresa está efetivamente reduzindo o preço do aparelho ao incluir sem custo extra uma capa de teclado. A capa vinha sendo vendida separadamente por entre US$ 120 e US$ 130.

A empresa também disse esse mês que daria a compradores da versão RT do Surface os aplicativos de email e calendário do Outlook gratuitamente – se juntando a outros items do Office que virão gratuitos, como Excel, Word e Power Point.

/ AP

—-

Leia mais:

• Atualização do Windows 8 será gratuita

• Microsoft admite erro com Windows 8

• Usuários de Windows rejeitam versão 8

• Windows 8: de volta para o futuro