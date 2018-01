Microsoft anuncia evento e pode antecipar Windows 9 - Link - Estadão

O CEO da Microsoft, Satya Nadella. FOTO: Reuters O CEO da Microsoft, Satya Nadella. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Microsoft convidou nessa segunda-feira, 15, a imprensa estrangeira para um evento do Windows no próximo dia 30 de setembro, em São Francisco, na Califórnia.

Segundo o comunicado, o evento mostrará novidades do Windows para o usuário comum e também para as empresas, e supostamente dará dicas de como será o Windows 9, sistema operacional que a empresa potencialmente deve lançar em breve e que vem sendo alvo de rumores nos últimos meses.

Segundo o The Verge, a expectativa é de que a empresa mostre em 30 de setembro o novo sistema, e libere para desenvolvedores o Windows Technical Preview, versão de testes para que programas e apps possam ser atualizados devidamente para a nova plataforma.

Além disso, segundo analistas, a empresa estaria insatisfeita com os rumos do Windows 8, lançado no final de 2012. Quase dois anos após sua chegada ao mercado, o sistema ultrapassou há poucas semanas o nível de utilização do Windows XP, sistema o qual a empresa parou de fornecer suporte em abril de 2014. O Windows 7, lançado pela companhia em 2009, segue na liderança da utilização no mundo todo.