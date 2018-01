Microsoft anuncia novo Skype para Windows 8 - Link - Estadão

Novo serviço traz interface menos poluída que possibilita o uso silmultâneo a outras atividades e integra contatos do usuário

SÃO PAULO – Nesta segunda-feira, 22, a Microsoft apresentou a nova versão do Skype, serviço de videochamadas, para o Windows 8 – seu novo sistema operacional a ser lançado oficialmente na próxima sexta-feira, 26.

O novo design assemelha-se à interface do Windows 8 e ocupa a tela inteira do computador ou dispositivo móvel, com fotos ganhando destaque. “Na concepção do Skype para o Windows 8, queríamos criar um Skype moderno, e tão confortável e fácil de usar com toque quanto com teclado e mouse”, escreveu Mark Gillet, diretor de desenvolvimento e operações do Skype, no blog oficial da compania.

Chamadas e mensagens recentes aparecem ao lado dos contatos favoritos do usuário. O app também ganhou uma nova versão de teclado para a discagem de telefones fixos e celulares, em que aparece a quantidade de créditos restantes do usuário.

Segundo a empresa, o Skype para Windows 8 estará conectado o tempo todo e rodará em segundo plano, ou seja, lado a lado de outros aplicativos. Assim, será possível que o usuário, simultaneamente, faça uma chamada ou uma videoconferência pelo Skype e, no outro lado da tela, navegue pela web.

Integração

O novo Skype será integrado ao aplicativo “Pessoas”, do Windows 8, que concentra todos os contatos do usuário em serviços de e-mail e redes sociais, tornando-se o aplicativo padrão para enviar uma mensagem de texto ou fazer uma chamada a partir de aparelhos com Windows 8.

O aplicativo “Pessoas” – presente no Outlook.com, por exemplo – também mostra as atualizações mais recentes dos amigos em redes sociais, exibindo suas interação com cada usuário, conteúdo compartilhado e mensagens enviadas. O Skype também terá uma versão embutida no novo serviço de e-mail da Microsoft, mas ainda não há previsão.

A aquisição do Skype pela Microsoft foi anunciada em maio do ano passado, por US$ 8,5 bilhões. O evento de lançamento do Windows 8 será no dia 25, quinta-feira, às 14h, e terá cobertura do Link diretamente de Nova York.