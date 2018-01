Microsoft anuncia versões do Windows 8 - Link - Estadão

Empresa também oficializou Windows 8 como o nome do produto; data de lançamento não foi divulgada

FOTO: REUTERS/Gustau Nacarino

SÃO PAULO – A Microsoft oficializou nesta terça-feira, 17, o nome Windows 8 para as novas edições do seu sistema operacional. Quatro versões do software foram anunciadas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

As versões anteriores, Home, Home Premium e Ultimate, deixarão de existir. Em seu lugar entram: uma versão básica, doméstica, chamada simplesmente de Windows 8; uma versão de uso profissional, com recursos como criptografia e virtualização, chamada Windows Pro 8; o Windows 8 RT, só para tablets e notebooks; e o Windows 8 Enterprise, para clientes corporativos grandes.

Com relação a upgrade, ficará assim: quem usa Windows 7 Starter, Home Basic ou Home Premimum sobre para Windows 8 ou Windows 8 Pro. Já quem usa Windows 7 Professional ou Ultimate só terá como opção de atualização o Windows 8 Pro.

Data de lançamento e preços dos Windows 8 ainda não foram divulgados.

O anúncio foi feito no blog da equipe de desenvolvimento do Windows. Lá tem também uma tabela indicando quais recursos vêm em cada versão do Windows 8.