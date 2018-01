Microsoft aposenta Windows XP e Office 2003 - Link - Estadão

Windows XP ainda é o segundo sistema operacional mais usado no mundo hoje. Windows XP ainda é o segundo sistema operacional mais usado no mundo hoje. FOTO: Reprodução

LOS ANGELES – A Microsoft deixa de oferecer suporte para o sistema operacional Windows XP e as ferramentas do Office 2003 nesta terça-feira, 8, em uma aposentadoria anunciada que põe em risco os computadores que não se modernizarem.

Os usuários do XP e do Office 2003 poderão continuar utilizando o software, mas a partir de quarta-feira, 9, ficarão mais expostos a ataques, advertiu a Microsoft, que já não lançará mais atualizações de segurança, correções de erros ou melhorias de conteúdo técnico.

Segundo dados da empresa de análise de uso de tecnologia na internet NET Applications, em março de 2014 27,69% dos computadores do mundo ainda funcionavam com o Windows XP, o segundo sistema operacional mais popular do mercado ainda hoje — superado apenas pelo Windows 7, que tem 48,77% do mercado.

Sistemas mais recentes da Microsoft, Windows 8 e Windows 8.1 representam uma fração de mercado agregada de pouco mais do 10%.

A perda de peso de XP no setor foi progressiva nos últimos meses, mas não suficientemente rápida para conseguir uma transição geral para versões mais modernas do Windows antes de sua data de aposentadoria.

Até 2012 ele era o sistema mais utilizado no mundo. E em março de 2013, 38,73% dos computadores operavam com o Windows XP, sistema que estreou oficialmente em agosto de 2001 e foi um “avanço para empresas e consumidores. Rapidamente se tornou uma das versões mais populares do Windows”, como diz Marco Manuello, responsável pela estratégia do Windows no setor público.

Na página corporativa Microsoft in Government, Manuello encorajou os usuários a abandonar o velho XP, desenhado para uma época na qual somente 6% da população se conectava à internet, e não havia o uso em massa de smartphones.

“Agora chegou o momento para nós, junto com nossos parceiros de hardware e de software, de investir nossos recursos em tecnologias mais novas”, afirmou a Microsoft sobre o fim do XP.

A partir de terça-feira também não será possível baixar o programa de segurança Microsoft Security Essentials para XP.

“O seu computador continuará funcionando, mas será mais vulnerável aos vírus. Além disso, à medida que mais fabricantes de software e hardware continuam otimizando (suas ferramentas) para versões recentes do Windows, pode esperar que um maior número de aplicativos e dispositivos não funcionem com o Windows XP”, explicou a Microsoft.

Um cenário de incompatibilidade e vulnerabilidade semelhante se apresenta para quem continuar utilizando o Office 2003, que também não será mais atualizado.

A Microsoft oferece às organizações sem fins lucrativos a migração para o Windows 8.1 e o Office 365 como parte de seus programas de doações.

/EFE