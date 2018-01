Microsoft apresenta o HoloLens; óculos de realidade virtual - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Microsoft apresentou hoje, 29, na conferência para desenvolvedores Build 2015, o óculos de realidade virtual HoloLens. Além de mostrar o design do aparelho, o apresentador do evento vestiu o óculos e acoplou uma câmera, mostrando aos participantes tudo que se passava em sua visão virtual.

Abaixo, é possível conferir a experiência oferecida pelo dispositivo:

O grande diferencial do HoloLens e que promete revolucionar a utilização dessa tecnologia é a boa integração entre o ambiente real e virtual. Como é possível observar no vídeo, o óculos identifica o terreno ao redor da pessoa (no caso, uma sala) e a integra com o ambiente virtual disponível.

Ainda não há informações sobre a data de lançamento e o preço do produto.