Microsoft apresenta Office para iPad e novo CEO - Link - Estadão

LOS ANGELES – A Microsoft apresentou nesta quinta-feira, 27, uma versão adaptada para o tablet da Apple iPad de sua popular ferramenta de produtividade Office para iPad. O anúncio, que confirmou expectativas divulgadas recentemente, foi feito em evento realizado em San Francisco (EUA), que também marcou a estreia midiática de seu novo CEO Satya Nadella.

A empresa anunciou que o aplicativo, que já se encontra disponível aos usuários para download na loja de aplicativos da Apple, a App Store, inclui o processador de textos Word, a ferramenta para criação de planilhas Excel e o software para apresentações PowerPoint.

O Office para iPad será oferecido de forma gratuita para todos os usuários do tablet da Apple, embora a ferramenta esteja limitada a modo de leitura e apresentações.Para criar e editar documentos no Office para iPad será necessário ter uma subscrição ativa na Office 365, a plataforma do Office na nuvem.

Os documentos do Office para iPad são arquivados automaticamente no serviço de nuvem Microsoft OneDrive e, por isso, são acessíveis de qualquer dispositivo com acesso a internet.

Apesar de a tecnologia por trás do software não ser inovadora, a estratégia é colocar o Office no coração do impulso da companhia para se tornar uma empresa líder em serviços de uma variedade de plataformas, especialmente em um momento que a plataforma de produtividade é o programa mais popular da empresa e que o sistema operacional Windows passa por uma crise com a baixa adesão às suas versões mais recentes, Windows 8 e Windows 8.1. Analistas estimam que a versão para iPad do Office poderá render até US$ 2,5 bilhões para a empresa de Bill Gates.

