Microsoft apresenta Windows 8 - Link - Estadão

LOS ANGELES – A Microsoft apresentará nesta terça-feira, 13, as características do seu próximo sistema operacional, que trará a maior transformação desde o lançamento do Windows 95, há mais de 16 anos.

Conhecida como Windows 8, a plataforma adotará os microprocessadores que permitiram o florescimento dos tablets e dos smartphones e será apresentado com um novo sistema de aplicativos e tela “touchscreen”, como pôde ser visto em uma pequena demonstração realizada pela empresa em junho.

As características do esperado Windows 8 serão apresentadas na conferência para desenvolvedores de software Build, que começa nesta terça-feira no centro de convenções de Anaheim, no sul da Califórnia.

“Em 1995, o Windows mudou o PC. A Build mostrará que o Windows 8 mudará tudo”, diz o site do evento, que acontecerá até o dia 16 e que terá como primeiro conferencista Steven Sinofsky, presidente da divisão do Windows da Microsoft.

O que vazou até o momento é que o próximo sistema operacional Windows terá um sistema de arranque mais rápido, servirá tanto para tablets como para computadores portáteis e PCs, poderá ser operado com “touchscreen” ou com o tradicional teclado e mouse e oferecerá aplicativos.

Diferentes sites especulam que a Microsoft pode apresentar na Build o primeiro tablet funcional com Windows 8, fabricada pela Samsung, apesar de Sinofsky ter admitido em recentes declarações que o desenvolvimento do sistema operacional estava atrasado.

A versão do Windows 8 que será visto na Build ainda carecerá de Media Center, Windows DVD Creator, NET 3.5 e outras características que serão incluídas na versão final.

Embora a Microsoft ainda não tenha divulgado a data de lançamento do Windows 8, espera-se que a plataforma esteja disponível para testes em janeiro de 2012, chegando ao mercado no meio do ano.

/ EFE

