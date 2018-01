Microsoft Brasil reduz preço do Xbox 360 - Link - Estadão

A partir de hoje, o kit oficial do videogame Xbox 360 passa a custar R$ 1.500 no Brasil. Além do console, com HD de 60 GB, o kit traz cabo HDMI e dois jogos, Too Human e PGR4.

Isso faz do Xbox 360 o console de nova geração com melhor custo-benefício do Brasil. Comparativamente, o PlayStation 3 sem jogos pode ser encontrado por até R$ 2.500. Por esse valor, é possível levar para casa um Xbox 360, 2 jogos e ainda um aparelho de Blu-ray.

“Sempre trabalhamos para tentar otimizar custos”, explicou Milton Beck, diretor da divisão de jogos e entretenimento da Microsoft Brasil, em entrevista exclusiva ao Link. “seja na forma como o produto chega via importação no Brasil ou pela distribuição, nós tentamos ao máximo reduzir o preço para o consumidor final. Mas a carga tributária que incide sobre o console ainda é muito alta.”

Quando foi lançado, em 2006, o Xbox 360 custava oficialmente no Brasil R$ 3 mil.