Microsoft coloca serviço de nuvem OneDrive no ar - Link - Estadão

SÃO PAULO – A Microsoft colocou no ar nesta quarta-feira, 19, o serviço de armazenamento OneDrive em todo o mundo. Antigamente chamado de SkyDrive, a aplicação mudou de nome devido a um imbróglio judicial entre a empresa de Bill Gates e a operadora de TV paga Sky na Grã-Bretanha. Além da mudança de nome, o serviço ganhou novas funcionalidades, apresentadas pela empresa em uma coletiva de imprensa realizada durante a manhã, em São Paulo.

Entre as novidades, estão a integração do OneDrive com dispositivos móveis da plataforma Android – WindowsPhone e iOS já tinham sido contemplados pela empresa -, maior ligação entre a nuvem e o pacote Office (com direito a armazenamento extra gratuito para usuários do Office Home Premium, com 20GB por cada conta licenciada), um sistema de lixeira parecido com o utilizado pelo Windows desde o Windows 95.

Além disso, o novo sistema inclui uma função que permite a edição coletiva de documentos na nuvem – isto é: duas pessoas, em dispositivos diferentes, podem escrever juntas em um mesmo arquivo e não necessariamente precisam usar o pacote Office – algo que hoje já acontece em serviços concorrentes como o Google Drive. De acordo com a executiva Fernanda DiGiaimo, que comandou a apresentação, o novo serviço de nuvem da empresa é um exemplo da nova estratégia da Microsoft, focada em dispositivos e serviços -

Para os novos usuários, a empresa fornece 7GB de armazenamento na nuvem, que podem crescer até 15 GB gratuitamente com cadastros e convites adicionais. Via Twitter, a empresa anunciou ainda uma promoção para os primeiros 100 mil usuários que se cadastrarem no serviço a partir das 16h11 (horário de Brasília), fornecendo a eles 100 GB de graça. Para quem precisar de mais espaço, a empresa criou planos de armazenamento mensais pagos, com modelos de 50 GB (R$ 11,99/mês) 100GB (R$18,99/mês), 200GB (R$27,99/mês) e 500 GB (R$56,00/mês).

Vale frisar que o serviço está disponível para produtos Windows, Mac e também para o Xbox One. Uma ressalva, entretanto, é de que o OneDrive não pode ser utilizado pelo Windows XP, sistema operacional utilizado por muitos usuários brasileiros. No mundo todo, o OneDrive conta hoje com 250 milhões de usuários, mas a Microsoft não revela o número de assinantes nem o de brasileiros.