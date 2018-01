Microsoft começa o lançamento do Windows 7 com coletiva - Link - Estadão

De acordo com o apresentador do CQC, Marcelo Tas, o lançamento do Windows 7 no país gerou cerca de 20% das oportunidades de trabalho em TI no país para este fim de ano. Já Darren Huston afirmou que o Brasil é o 5º maior mercado de PCs do mundo, e em breve deve se tornar o 3º – atrás apenas de Estados Unidos e China.

O Windows 7 está sendo vendido no país em diferentes versões, algumas voltadas para pequenas e médias empresas (Professional), e outras com o foco no usuário doméstico (Starter, Home Basic, e Home Premium). Apenas as versãos completas estão disponíveis para venda inicialmente. De acordo com Darren Huston, o Brasil ganhou precificação especial, mais próxima do custo das versões para upgrade.

O repórter do Link, Jocelyn Auricchio, acompanha agora o final da coletiva, com cobertura em tempo-real no Twitter do Link.

LEIA TAMBÉM:

- Lançamento do Windows 7 promoverá eventos à meia-noite

- Microsoft aproveita Windows 7 para inaugurar loja

- Windows 7 quer ser cool como Family Guy

- Windows 7 pirata à venda nos camelôs da Santa Ifigênia

- Todos contra o Windows 7 ou Linux prepara contra-ataque

- Microsoft libera Windows 7 de graça por 13 meses

- Windows 7 é mais amigável e aberto para ‘concorrentes’

- Com Windows 7, Touchsmart tem melhor resultado