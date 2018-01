Microsoft comemora fim do Internet Explorer 6 - Link - Estadão

Enquanto o navegador, tecnicamente ultrapassado, chega a menos de 1% nos EUA e menos de 8% no mundo, a Microsoft comemora

Clique para ampliar

SÃO PAULO – O Internet Explorer 6 se encaminha para o seu fim. A Microsoft, responsável pelo navegador, comemorou nesta terça-feira, 3, a queda para menos de 1% na contagem de usuários que usam esta versão do browser nos Estados Unidos. Pelo mundo, o browser é acionado por 7,7% (em dezembro de 2010 eram pouco mais de 13%) dos usuários, a maioria na China, onde mais de 25% da população online ainda usa o IE6.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter, no Facebook e no Google+

Pelo blog oficial da empresa, o diretor de marketing do IE, Roger Capriotti lembrou que a versão do browser, criado em 2002, já era motivo de piada e se disse “ansioso como ninguém para vê-lo acabar”. A Microsoft lançou em março de 2011 o site IE6 Countdown (ou Contagem Regressiva do IE6) reforçando a campanha para que usuários de internet do mundo parassem de usar a versão do produto deles e buscassem uma mais atualizada, como o IE8 ou IE10.

O navegador começou a perder o suporte por diversas empresas, como o Google, principalmente porque o IE6 não era compatível com sites novos, os de redes sociais em especial. A empresa chegou até a fazer campanha humanitárias em troca de atualizações.

O empenho da Microsoft se justifica pela diminuição de trabalho que teriam os desenvolvedores, que são praticamente obrigados a fazer diversas versões de produtos (como sites) que sejam compatíveis com a maioria dos browsers usados no mundo. Apesar das características ultrapassadas, o IE6 ainda detinha (e detém) uma boa quantidade de usuários.

“Estou empolgado em dizer que os Estados Unidos se uniu a países como Áustria, Polônia, Suécia, Dinamarca, Finlândia e Noruega chegando a menos de 1% do uso de IE6″, disse Capriotti. “Esperamos que isso faça com que mais desenvolvedores e profissionais de TI considerem o IE6 de ‘baixa prioridade’ nesse ponto e parem de perder tempo dando suporte a um browser tão ultrapassado”.

Colocando todas as versões na conta, porém, o Internet Explorer ainda é o browser mais utilizado em desktops no mundo, de acordo com o Statcounter, com 50,4%. O Firefox vem em segundo, com 19,6%, o Chrome tem 12,8% e o Safari fecha com 8,6%.