Microsoft compra app de tarefas Wunderlist - Link - Estadão

REPRODUÇÃO

A Microsoft confirmou os rumores de aquisição da empresa responsável pelo aplicativo de tarefas (to-do list) Wunderlist. O valor da compra da 6Wunderkinder, especula-se, está entre US$ 100 milhões e US$ 200 milhões.

• VEJA MAIS: 6 melhores aplicativos de listas para se organizar

As funcionalidades do aplicativo que ajuda o usuário a organizar tarefas a serem realizadas e as separa por pastas ou perfis se encaixam com uma das apostas da Microsoft para o Windows 10.

Aliado à assistente virtual Cortana, o novo sistema operacional da empresa deve contar com importantes elementos organizacionais, voltados para produtividade, principalmente através do ambiente mobile.

REPRODUÇÃO

Segundo o diretor da 6Wunderkinder, Christian Reber, unir-se à Microsoft dará “acesso a um rico expertise, tecnologias e pessoal que uma empresa pequena como a nossa poderia apenas sonhar em ter sozinha”.

O executivo disse que continuará liderança a equipe ligado ao aplicativo e as estratégias sobre o produto.