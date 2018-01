Microsoft confirma onda de ataques no Internet Explorer - Link - Estadão

A Microsoft divulgou hoje um comunicado confirmando que houve uma série tentativas de roubo de informações e ataques contra usuários do Internet Explorer.

Segundo a empresa, esses ataques partiram, na maioria dos casos, contra empresas que usam o IE 6. “Trata-se da versão do browser lançada há 10 anos que não está preparada para o tipo de ameaça que existe hoje”, diz o comunicado.

A empresa recomenda o upgrade imediato para o IE 8, já testado pelo Link. Segundo a Microsoft, os recentes ataques não foram identificados no IE8. Além disso, a empresa recomenda que os internautas definam como padrão o nível máximo de segurança no browser. Isso pode ser feito na opção “Ferramentas / Opções” do menu “Internet / Segurança”.

De qualquer maneira, a Microsoft afirma que está desenvolvendo uma atualização de segurança para todas as versões do navegador.

