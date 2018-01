Microsoft contra o spam - Link - Estadão

A Microsoft assumiu o crédito pela derrubada de um dos maiores produtores de e-mails comerciais não solicitados – os spams -, em uma operação conjunta com as autoridades norte-americanas.

—-

• Siga o ‘Link’ no Twitter e no Facebook

A maior produtora mundial de software anunciou que seu processo judicial contra a operadora da “botnet”, ou rede de computadores infectados programados para enviar spam, resultou em buscas conduzidas na quinta-feira, 17, em diversos pontos dos Estados Unidos, que causaram o fechamento da rede.

Blogs de tecnologia de segurança que acompanham as atividades das botnets em todo o mundo haviam percebido na manhã de quinta-feira uma queda acentuada no spam gerado pela rede Rustock, que algumas estimativas consideram responsável por cerca de metade do spam que chega aos computadores. No entanto, eles afirmaram que a erradicação total requer esforços em longo prazo.

Depois de obter um mandado de um tribunal federal em Seattle, onde a Microsoft abriu processo contra os operadores da botnet, a empresa disse ter colaborado com policiais federais norte-americanos a fim de realizar buscas em operadores da rede em sete cidades dos Estados Unidos, na manhã de quinta-feira, entre as quais Denver, Dallas, Chicago, Seattle e Columbus.

“Com a ajuda dos provedores de grande porte, bloqueamos os endereços IP que controlavam a botnet, cortando suas comunicações e impedindo que ela continuasse a operar,” disse Richard Boscovich, diretor jurídico da unidade de crimes digitais da Microsoft, em post no blog da empresa.

“Esse caso e essa operação continuam, e nossos investigadores estão, agora, estudando as provas recolhidas nas buscas, para que aprendamos todo o possível sobre as operações da botnet,” acrescentou.

A Microsoft acredita que pode haver um milhão de computadores infectados com o malware Rustock, enviando até 30 bilhões de mensagens de spam ao dia sem o conhecimento de seus usuários.

A rede Rustock era responsável por muitas trapaças associadas a preços de loteria e ofertas de produtos farmacêuticos que muitos usuários de e-mail se acostumaram a receber.

A Microsoft informou que está trabalhando com provedores de acesso à internet e equipes de reação rápida em todo o mundo para ajudar os usuários a remover o malware Rustock de suas máquinas.

/ REUTERS