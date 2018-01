Microsoft dá US$ 200 em troca de iPad - Link - Estadão

Promoção faz parte de campanha para vendas de novo modelo do Surface, a ser anunciado no dia 25

SÃO PAULO – Desde a chegada do iPad, a Apple domina o mercado de tablets nos EUA, mas a Microsoft quer mudar esse cenário. Além de investir esforços em um novo modelo do Surface, que deve ser anunciado em evento de lançamento no próximo dia 25, a empresa está propondo uma troca para os donos de iPads 2, 3 ou 4.

“Se você tem um iPad 2, 3 ou 4 e , nós lhe daremos um vale de no mínimo US$ 200 para gastar na Microsoft Store”, diz a promoção nos EUA e no Canadá, que começou no dia 5 de setembro e vai até 27 de outubro, um mês depois do evento de lançamento.

O site não deixa claro, entretanto, qual é o limite de crédito que dará para os consumidores que aceitarem a troca.

Atualmente, a empresa de Bill Gates tem dois modelos de tablet: o Surface RT, que custa US$ 349, e o Surface Pro, a partir de US$ 799.