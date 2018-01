Microsoft desiste de app do YouTube - Link - Estadão

Aplicativo para Windows Phone agora redireciona usuário para player online similar ao de aplicativo lançado em 2010

SÃO PAULO – Parece que a Microsoft desistiu de ter um aplicativo do YouTube para o Windows Phone. Nessa terça-feira, 8, a Microsoft soltou uma atualização para o app do site de vídeos, mas que é basicamente um retorno ao player online da primeira versão do aplicativo, quando ele foi lançado há três anos.

Em agosto, a Google havia barrado o aplicativo desenvolvido pela empresa de Bill Gates para o seu sistema operacional mobile, por violar seus termos de uso, permitindo a seus usuários que baixassem vídeos para seus celulares, por exemplo.

O impasse também incluía questões de programação e software: o Google queria que a Microsoft desenvolvesse seu aplicativo usando HTML5, mas a interface do YouTube e do Windows Phone não permite que um app com funcionalidades completas do site de vídeos seja desenvolvido para o sistema operacional.

O site americano “The Verge” tentou contatar a Microsoft para falar a respeito da questão, mas a companhia se recusou a dar declarações.