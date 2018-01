Microsoft deve exibir prévia do Windows 9 em setembro - Link - Estadão

Segundo analistas, Microsoft não estaria satisfeita com baixa adesão ao Windows 8. FOTO: Reuters Segundo analistas, Microsoft não estaria satisfeita com baixa adesão ao Windows 8. FOTO: Reuters

SÃO PAULO – A Microsoft deve mostrar ao público uma versão inicial do Windows 9 entre setembro e o início de outubro. Segundo o ZDNet, a empresa está trabalhando no lançamento de uma versão de testes do sistema, que vem sendo chamado até aqui de Threshold (fronteira, em inglês), modificando e adicionando funções para uma versão de testes a ser demonstrada em breve.

Segundo o ZDNet, a versão de testes do Windows 9 deverá ser similar à que foi demonstrada para o Windows 8, quando algumas funções não apareciam completas ou simplesmente não existiam.

Até o momento, rumores dão conta de que o Threshold vai ter um novo menu Iniciar, aplicativos que funcionam em janelas separadas na área de trabalho, uma função de várias áreas de trabalho e uma primeira versão do Cortana, o assistente de voz do Windows Phone.

As últimas previsões dão conta de que o Windows 9 deve chegar ao mercado apenas em 2015. Segundo analistas, a Microsoft não está satisfeita com a baixa adesão ao Windows 8 e ao Windows 8.1. Juntos, os dois sistemas têm apenas 12,48% do mercado, segundo dados da NetApplication, que mede a utilização de plataformas no mundo. O Windows 7 lidera, com 51,22%, enquanto o abandonado Windows XP ainda opera em 24,82% dos computadores.