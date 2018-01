Microsoft deve recolher produtos na Alemanha - Link - Estadão

A justiça expediu a ordem de retirada do Xbox e Windows 7 após concluir que a empresa infringiu patentes

MANNHEIM – Um tribunal na Alemanha decidiu nesta quarta-feira, 2, que a Microsoft infringiu patentes da Motorola Mobility e ordenou que a companhia retire seus consoles de videogame Xbox 360 e seu sistema operacional Windows 7 do mercado alemão.

O juiz Holger Kircher afirmou que a Microsoft violou um acordo com a Motorola, que está em processo de ser adquirida pelo Google, sobre o uso de determinado software de compressão de vídeo em produtos como o Windows 7 e o Xbox 360.

A decisão deve ter pouco impacto nas operações da Microsoft na Europa, considerando que a companhia já está mudando seu centro de distribuição de software da Alemanha para a Holanda, em antecipação a pareceres contrários no julgamento envolvendo a patente.

