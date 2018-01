Microsoft deve revelar Windows 8 em setembro - Link - Estadão

Em evento para empresas parceiras da Microsoft, executiva diz que detalhes serão apresentados em setembro

LOS ANGELES – A vice-presidente de Marketing do Windows, Tami Reller, disse nesta segunda-feira, 11, que a Microsoft deve revelar detalhes do Windows 8 em uma conferência para desenvolvedores de software que ocorre em setembro, na Califórnia.

A executiva fez o discurso inaugural da Conferência Mundial de Parceiros da Microsoft (que começou hoje em Los Angeles), onde falou das características já apresentadas do Windows 8 e incentivou as empresas que ainda operam com o Windows XP a migrarem para o sistema atual, o Windows 7.

“Com mil dias de vida (tempo que a empresa oferece serviços para esse versão do Windows) o XP pode representar um risco material para as empresas. Temos que ajudar esses 300 milhões de computadores a passar para o Windows 7″”, disse ela, insistindo que o caminho para o Windows 8 começa pelo Windows 7.

Tanto Tami como o presidente do conselho da Micrsoft, Steve Ballmer, concordaram que a próxima versão do sistema operacional da Microsoft representará uma mudança para a imagem do Windows e será compatível com todos os computadores.

“É para as centenas de milhares de PC que existem hoje e para os que existirão no futuro”, disse Tami, confirmando que o novo sistema vai exigir a mesma configuração do computador, ou até mais modestas, do que o Windows 7.

A executiva convidou os presentes para comparecerem à Build, evento organizado pela empresa para os desenvolvedores de softwares para Windows, que ocorre entre os dias 13 e16 de setembro, para conhecer mais profundamente como será o Windows 8.

Em maio, Ballmer antecipou que o Windows 8 estaria disponível ao mercado em 2012, mas posteriormente a empresa desmentiu o seu conselheiro alegando que ainda não havia nenhuma data prevista para o lançamento do produto.

Até o momento, a companhia confirmou que seu próximo sistema operacional passou por uma remodelagem e que passará a ser construído sobre uma estrutura de Sistema de Chip (SoC, na sigla em inglês).

É esta a tecnologia empregada nos desenvolvimento dos tablets e Smartphones, mercados nos quais o Google e a Apple estão à frente da Microsoft.

O que se sabe é que o Windows 8 será diferente em sua operação. Em vez de ícones, o sistema será baseado em um conjunto de janelas personalizáveis que darão acesso a diferentes aplicações.

O sistema está em seu “ciclo mais adiantado” de desenvolvimento, disse Reller, insistindo que o Windows 8 foi desenvolvido para ter um desempenho “excelente” no manejo da tela táctil, necessário para competir no setor de tablets e smartphones, e que funcionará igualmente com teclado ou mouse.

Além do sistema operacional, Ballmer deu sua perspectivas sobre a situação da empresa durante o último ano, e qualificou como “fenomenal” apesar da situação econômica.

Um período no qual a Microsoft comprou Skype, cujo serviço será integrado aos produtos existentes da companhia e conviverá com o Lync, software usado por 70% das 500 maiores empresas americanas listadas pela revista Fortune, segundo disse Ballmer.

O executivo declarou que o Windows Phone conta com 20 mil aplicativos atualmente desenvolvidos em seus oito meses de vida, um forte crescimento de software para o ambiente móvel da Microsoft, que deve aumentar ainda mais com a expansão do sistema a partir do final do ano com sua instalação nos telefones da Nokia.

A Microsoft tem previsão de lançar o Windows Phone oficialmente nos próximos 12 ou 18 meses no Brasil, Chile, Colômbia e Argentina, de acordo com o diretor de comunicações da empresa para a América Latina, Víctor Aimi.

Nesta região, a companhia americana domina 60% do mercado tecnológico, segundo comentou o diretor de Programas e Estratégias de Sócios da Microsoft da América Latina, Diego Bekerman. “Esperamos alcançar 75% deste mercado e um negócio de US$ 60 bilhões”, disse Beckerman.

A conferência mundial de sócios da Microsoft começou hoje e termina quarta-feira.

