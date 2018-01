Microsoft é acusada de violar patente - Link - Estadão

CopyTele acusa Skype de violar duas patentes concedidas em 2005 a uma de suas subsidiárias

SÃO PAULO – A Microsoft está sendo processada pela CopyTele, uma empresa especialista no ramo de patentes, por violar os direitos de uma de suas subsidiárias, a Secure Web Conference, com o Skype.

A queixa é sobre a violação de duas patentes: uma sobre “métodos e aparatos para segurança de anexos de e-mail” e outra sobre “dispositivo de segurança de telecomunicações portátil”, ambas concedidas em 2005.

Segundo a CopyTele, as patentes em questão se referem à comunicação P2P (peer-to-per).

O CEO da CopyTele, Robert Berman, disse ao Techcrunch que pelo menos outras 90 empresas com sistemas similares ao Skype também estão infringindo as patentes de sua subsidiária. “É uma indústria de US$ 4 bilhões. Esse é o começo do que será uma campanha maior de violação de patentes”, diz.

A Microsoft disse que não vai comentar o caso.

